Овечкин повторил рекорд Гартнера по числу сезонов НХЛ с 30 голами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Филадельфии Флайерз». Это стало его 30-м голом в сезоне. Хоккеист в 17 сезонах в карьере забросил 30 и более шайб — это самый высокий показатель в Национальной хоккейной лиге.

Овечкин повторил рекорд Майка Гартнера, завершившего карьеру в 1998 году. Ему также удавалось забивать 30 и больше голов в течение 17 сезонов. Кроме того, Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, который забил 400 голов в домашних матчах.

Несмотря на гол россиянина, «Вашингтон» проиграл «Филадельфии» со счетом 1:3.

37-летний Александр Овечкин в конце декабря 2022 года вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он опередил по заброшенным шайбам канадца Горди Хоу, который к завершению карьеры в 1980 году забросил 801 шайбу. Россиянин уступает только Уэйну Гретцки (894).

Об успехах россиянина — в материале «Ъ» «Александр Овечкин остался наедине с Уэйном Гретцки».

Леонид Уварчев