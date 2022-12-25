Александр Овечкин остался наедине с Уэйном Гретцки

Александр Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен. 802-й гол, забитый выдающимся российским форвардом клуба «Вашингтон Кэпиталс», позволил ему опередить по общему количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах, Горди Хоу. Теперь Овечкин будет штурмовать вершину снайперской иерархии, занятую пока еще одной канадской легендой — Уэйном Гретцки. И, кажется, ждать того, когда она ему покорится, осталось не так уж долго — всего-то пару лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще 93 гола — и Александр Овечкин обойдет Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Фото: Geoff Burke / Reuters Еще 93 гола — и Александр Овечкин обойдет Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Фото: Geoff Burke / Reuters

В минувшие выходные Александр Овечкин вновь оказался в центре внимания благодаря очередному покоренному статистическому рубежу. Несколько дней назад Северная Америка с удовольствием отмечала 800-ю заброшенную им в регулярных чемпионатах НХЛ шайбу. Теперь поводом для торжеств были два гола, забитые Овечкиным в домашнем матче его «Вашингтона» против «Виннипег Джетс».

Первый состоялся в самом его начале. Второй — в концовке, когда при счете 1:3 «Виннипег», пытаясь отыграться, заменил вратаря на шестого полевого игрока и оставил ворота пустыми, при любопытных обстоятельствах. Вообще-то прекрасную возможность нанести результативный бросок в том эпизоде имел другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Но он предпочел исхитриться и отдать пас находившемуся неподалеку партнеру. Кузнецов потом, улыбаясь, рассказывал, что понимал: если бы бросил сам, полмира возненавидело бы его.

А все дело в том, что публика, конечно же, в то мгновение ждала именно гола Александра Овечкина. Он означал, что российский нападающий покорил очередную заметную карьерную веху. Отличившись в первом периоде, Овечкин разделил второе место в списке лучших снайперов НХЛ с великим канадцем Горди Хоу, а получив подарок от Кузнецова, на гол его опередил, заслужив овацию от зрителей и демонстрацию заранее записанного видеопоздравления от сына Горди Хоу Марка — знаменитого в прошлом защитника.

Хоу-младшего, как выяснилось, нисколько не огорчил тот факт, что его закончившего играть в хоккей в возрасте за пятьдесят отца, кумира многих поколений канадских фанатов игры, все-таки обскакал хоккеист из России.

Наоборот, казалось, он был рад тому, что ничто Овечкину не помешало это сделать, и в интервью ESPN охотно объяснял, почему переживал за него и почему считает нападающего «Вашингтона» хоккейным уникумом. «Понимаете, я в своей жизни видел уйму людей, умеющих отправлять шайбу в сетку так, как не умеет никто. Но с течением времени она, вместо того чтобы попадать в угол, начинала у них попадать в штангу. А вот с Ови такого пока не происходит»,— говорил Марк Хоу, и не надо было особенно тщательно разжевывать, что он имеет в виду. Александра Овечкину — 37 лет, но он совершенно не похож на льду на типичного ветерана, довольствующегося малым.

Теперь на повестке дня — его охота за самым главным снайперским рубежом.

Впереди Александра Овечкина в рейтинге остался лишь один человек — другая канадская легенда Уэйн Гретцки. У него в активе 894 гола.

Еще относительно недавно позиция Гретцки представлялась абсолютно неприступной. Ну раз уж самого Горди Хоу с его беспримерным спортивным долголетием он оставил далеко позади, то остальным нечего и мечтать о штурме. Однако сейчас уже вполне очевидно, что, если в погоню Александра Овечкина не вмешаются какие-то безумно скверные обстоятельства, лидер в классификации сменится довольно скоро.

Причина так думать — в особенности Александра Овечкина, подмеченной, разумеется, не только Марком Хоу. Российский форвард с возрастом, корректируя стиль игры, практически не снижает эффективности. В текущем регулярном чемпионате в его активе уже 22 гола в 36 матчах. В проекции на всю дистанцию регулярки из 82 встреч это ровно полсотни голов, то есть показатель, привычный и для молодого Овечкина. Если он не снизит темп, то почти вплотную к Гретцки подберется уже в следующем сезоне, а в 2024 году его опередит. При этом «Вашингтон» подписал с ним контракт до 2026 года, а значит, уверен в том, что Александр Овечкин до тех пор, пока рекорд не падет, с хоккеем прощаться не собирается.

Алексей Доспехов