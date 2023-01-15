Власти ДНР заявили о вывозе из Соледара около 250 человек

Из Соледара в Шахтерск было эвакуировано около 250 человек, сообщил глава шахтерской городской администрации Александр Шатов ТАСС. По его словам, все они находятся в пунктах временного размещения. Им оказывается необходимая помощь.

Жителей Соледара в Шахтерске ранее навестил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он пообещал взять под контроль обеспечение жителей всем необходимым.

Минобороны РФ 13 января утверждало, что российские военные взяли Соледар под полный контроль. Ведомство признало, что штурм проводился «ЧВК Вагнера». Офис украинского президента заявлял, что ни одна из сторон не контролирует город.

Леонид Уварчев