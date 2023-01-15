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Коммерсантъ FM
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Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Петраков возглавил команду Армении

Александр Петраков назначен на пост главного тренера сборной Армении, сообщила федерация футбола страны. Украинская федерация выразила тренеру благодарность за работу и за «незабываемые победы».

Решение о назначении господина Петракова было принято по итогам заседания исполкома федерации футбола Армении. Срок контракта не уточняется.

65-летний Александр Петраков возглавлял украинскую сборную с ноября 2021 года. Команда под его руководством не смогла выйти на чемпионат мира в Катаре и заняла второе место в группе Лиги наций в дивизионе B в сезоне-2022/23. Ранее господин Петраков был известен как специалист в детско-юношеском футболе. В 2019 году он стал чемпионом мира среди молодежных команд.

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