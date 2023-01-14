Сирия не намерена нормализовывать отношения с Турцией «без снятия оккупации»

Сирия не может обсуждать с Турцией нормализацию отношений в условиях оккупации ее территорий, заявил министр иностранных дел Фейсал Микдад. Анкара взяла под контроль территории на севере страны в ходе гражданской войны в Сирии, объясняя это противостоянием с курдскими формированиями.

«Мы не можем говорить о возобновлении нормальных отношений с Турцией без снятия оккупации»,— сказал господин Микдад на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном (цитата по Reuters).

По словам сирийского министра, встреча президента Башара Асада с турецким руководством «зависит от устранения причин спора». Господин Абдоллахиян в свою очередь приветствовал возобновление диалога между Дамаском и Анкарой.

В конце 2022 года в Москве прошли переговоры министров обороны трех стран. Это стало первым официальным контактом на таком уровне между представителями Сирии и Турции за 11 лет, прошедших с начала сирийского конфликта. Сейчас стороны обсуждают возможность встречи министров иностранных дел и лидеров Сирии и Турции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва сближает Дамаск с Анкарой».

Леонид Уварчев