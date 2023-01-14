Лондон ввел санкции против генпрокурора Ирана после казни британского подданного

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон вводит санкции в отношении генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери после казни экс-чиновника Алирезы Акбари, который был британским подданным.

«Мы привлекаем режим к ответственности за его ужасающие нарушения прав человека»,— пояснил Клеверли в Twitter (цитата по Reuters).

Господин Акбари с 2000 по 2008 год занимал пост заместителя министра обороны Ирана. Бывший чиновник был арестован иранскими властями в 2019 году, после чего ему было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу MI6 МИД Великобритании.

BBC обнародовала аудиосообщение Алирезы Акбари, где он сообщает, что его пытали на протяжении 10 месяцев и заставляли на камеру признаваться в преступлениях, которых он не совершал.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил решение иранских властей о казни. Французские власти также осудили казнь, в этой связи в МИД был вызван иранский посол в Париже, сообщает AFP.

Тем временем в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране. «В ответ на нетрадиционные вмешательства Великобритании, в том числе в сферу национальной безопасности Исламской Республики Иран, сегодня был вызван Саймон Шерклифф, посол этой страны в Тегеране»,— сообщило министерство.

Мария Федотова