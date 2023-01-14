Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Британский премьер назвал варварской казнь иранского экс-замминистра

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил решение иранских властей казнить бывшего заместителя министра обороны Алирезу Акабри. У него было британское гражданство, иранские власти обвиняли его в шпионаже в пользу MI6.

Риши Сунак

Риши Сунак

Фото: File Photo, Reuters

Риши Сунак

Фото: File Photo, Reuters

«Я потрясен казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это был бессердечный и трусливый поступок, совершенный варварским режимом без уважения прав человека своего народа»,— написал господин Сунак в Twitter

Алиреза Акабри занимал пост замминистра в 2000–2008 годах. Его арестовали в 2019 году. Сам он рассказывал, что его пытали на протяжении десяти месяцев и заставляли на камеру признаваться в преступлениях, которых он не совершал. К освобождению иранского чиновника призывал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, назвав приговор «политически мотивированным».

О применении смертной казни в Иране читайте в материале «Ъ» «Тегеран решил успокоить курдов».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...