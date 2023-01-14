Британский премьер назвал варварской казнь иранского экс-замминистра

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил решение иранских властей казнить бывшего заместителя министра обороны Алирезу Акабри. У него было британское гражданство, иранские власти обвиняли его в шпионаже в пользу MI6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: File Photo, Reuters Риши Сунак

Фото: File Photo, Reuters

«Я потрясен казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это был бессердечный и трусливый поступок, совершенный варварским режимом без уважения прав человека своего народа»,— написал господин Сунак в Twitter

Алиреза Акабри занимал пост замминистра в 2000–2008 годах. Его арестовали в 2019 году. Сам он рассказывал, что его пытали на протяжении десяти месяцев и заставляли на камеру признаваться в преступлениях, которых он не совершал. К освобождению иранского чиновника призывал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, назвав приговор «политически мотивированным».

О применении смертной казни в Иране читайте в материале «Ъ» «Тегеран решил успокоить курдов».

Лаура Кеффер