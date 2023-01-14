В Иране казнили обвиненного в шпионаже экс-замминистра

Алиреза Акабри, с 2000 по 2008 год занимавший пост заместителя министра обороны Ирана, казнен через повешение. Имевший британское гражданство бывший чиновник был арестован иранскими властями в 2019 году, после чего ему было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу MI6 МИД Великобритании.

«Алиреза Акбари, приговоренный к смертной казни по обвинению в коррупции и широкомасштабных действиях против внутренней и внешней безопасности страны путем шпионажа в пользу разведывательной службы британского правительства… был казнен»,— сообщает иранское информагентство Tasnim со ссылкой на судебный медиацентр.

О том, что Алирезу Акабри приговорили к смертной казни власти Ирана, стало известно 12 января. На нынешней неделе BBC опубликовала аудиосообщение бывшего чиновника, где он сообщает, что его пытали на протяжении десяти месяцев и заставляли на камеру признаваться в преступлениях, которых он не совершал. К немедленному освобождению бывшего чиновника призывал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, назвав приговор «политически мотивированным актом варварского режима».

О практике смертной казни в Иране в условиях политического кризиса — в материале «Ъ» «Тегеран решил успокоить курдов».

Андрей Сапожников