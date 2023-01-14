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Стимулирующие выплаты получили 49 нижегородских медиков дефицитных специальностей

Разовые стимулирующие выплаты в 1 млн руб. получили 49 медицинских работников дефицитных специальностей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области по итогам 2022 года.

Средства направили в 24 бюджетных медучреждения региона. Лидером по участию в программе стала центральная районная больница Бора, где надбавку получили шесть специалистов.

Стимулирующие выплаты для медиков дефицитных специальностей ввели в регионе в октябре 2022 года. Получить надбавку могут сотрудники с высшим образованием, которые начали работать впервые после вуза или которые не работали в медучреждениях последние два года. Специалист должен заключить бессрочный трудовой договор и проработать на указанной должности пять лет.

Елена Ковалева

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