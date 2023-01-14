Музей «Дом на набережной» закрывается на реэкспозицию

Отдел Музея истории ГУЛАГа «Дом на набережной» с 23 января 2023 года закроется на реэкспозицию. Администрация музея пока не уточняет, когда он вновь откроется для посетителей.

«Дата открытия будет известна позднее»,— говорится на сайте «Дома на набережной». Билеты для посещения музея на предстоящей неделе доступны на его сайте.

Издание SOTA со ссылкой на сотрудников культурного учреждения сообщает, что реэкспозиция продлится как минимум до начала ноября 2023 года.

Музей, открытый в 1989 году, посвящен истории здания на Берсеневской набережной Москвы-реки, также известного как «Дом правительства». В построенном в 1931 году доме в разное время проживали представители советской политической элиты, пострадавшие от сталинских репрессий.

Рецензия на книгу Юрия Слёзкина о «Доме правительства» — в материале Weekend «Завет да любовь».

Андрей Сапожников