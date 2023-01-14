Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка, провалившегося под лед в Динском районе

Следственный отдел по Динскому району организовал доследственную проверку по факту гибели 13-летнего подростка, провалившегося под лед реки Кочеты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Вечером 13 января двое подростков в станице Старомышастовской вышли к замерзшей реке Кочеты. Один из них провалился под лед. Второй подросток попытался спасти друга. Однако ребенок не смог выбраться из воды и погиб.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram