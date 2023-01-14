Абсолютный чемпион мира по боксу в легчайшем весе Иноуэ сменит вес

Абсолютный чемпион мира в легчайшем весе (до 53,52 кг) японец Наоя Иноуэ заявил, что отказывается от своих четырех титулов. Он планирует подняться во второй легчайший вес (до 55,22 кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наоя Иноуэ

Фото: Kyodo News / AP Наоя Иноуэ

Фото: Kyodo News / AP

«Я отказываюсь от четырех поясов, которые собрал за последние четыре года и семь месяцев. В 2023 году я перейду во второй легчайший вес»,— написал 29-летний боксер в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На счету Иноуэ 24 победы (21 — нокаутом) и ни одного поражения. В декабре 2022 года он победил британца Полом Батлером и стал первым с 1973 года абсолютным чемпионом мира по боксу в легчайшем весе.

Лаура Кеффер