Абсолютный чемпион мира по боксу в легчайшем весе Иноуэ сменит вес

Абсолютный чемпион мира в легчайшем весе (до 53,52 кг) японец Наоя Иноуэ заявил, что отказывается от своих четырех титулов. Он планирует подняться во второй легчайший вес (до 55,22 кг).
Наоя Иноуэ
Фото: Kyodo News / AP
«Я отказываюсь от четырех поясов, которые собрал за последние четыре года и семь месяцев. В 2023 году я перейду во второй легчайший вес»,— написал 29-летний боксер в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На счету Иноуэ 24 победы (21 — нокаутом) и ни одного поражения. В декабре 2022 года он победил британца Полом Батлером и стал первым с 1973 года абсолютным чемпионом мира по боксу в легчайшем весе.