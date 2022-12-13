Японец Иноуэ стал первым с 1973 года абсолютным чемпионом мира по боксу в легчайшем весе

Японец Наоя Иноуэ выиграл у британца Пола Батлера техническим нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в легчайшем весе (до 53,52 кг). 12-раундовый поединок прошел в Токио, Иноуэ одержал победу в 11-м раунде и стал первым с 1973 года абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наоя Иноуэ (слева)

Фото: Kyodo, Reuters Наоя Иноуэ (слева)

Фото: Kyodo, Reuters

29-летний Наоя Иноуэ защитил титулы суперчемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации и Всемирного боксерского совета (WBC). Японец завоевал пояс Всемирной боксерской организации, принадлежавший 34-летнему Батлеру.

В активе Иноуэ теперь 24 победы (21 — нокаутом), он не потерпел ни одного поражения. В активе Пола Батлера — 34 победы (15 нокаутом), он потерпел 3 поражения.

До Наои Иноуэ абсолютным чемпионом был Энрике Пиндер из Панамы. Он владел титулами по версиям WBC и WBA с конца июля 1972 года и проиграл их в январе 1973 года.

Мария Федотова