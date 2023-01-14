«Росгосстрах»: главная претензия россиян к отечественным курортам — цены на жилье

Высокие цены на отели и квартиры, доступные для аренды на курортах России, а также состояние жилья стали главными претензиями россиян к отечественным курортам. Как показали результаты совместного опроса страховой компании «Росгосстрах» и сервиса «Большая страна», на недостатки внутренних курортов указывают 40% россиян. Больше всего их не устраивают:

цены на жилье (66% опрошенных, отмечающих недостатки);

состояние отелей и квартир (43%);

проблемы с транспортной инфраструктурой (37%);

уровень сервиса и низкое качество питания (35%);

отсутствие курортной инфраструктуры (31%).

Как уточняет РБК, приводящий данные исследования, 53% россиян уровнем сервиса на курортах «в целом» довольны. 37% опрошенных готовы потратить на отдых на внутренних направлениях от 30 до 50 тыс. руб. (на одного человека), 23% — от 10 до 30 тыс. руб., 20% — от 50 до 70 тыс. руб. 70% опрошенных предпочитают останавливаться в недорогих отелях.

По информации Альянса турагентств, самым популярным направлением в России для новогодних путешествий стал Сочи — в период праздников его посетили 200 тыс. человек. Это ниже прошлогоднего показателя на 25%.

О ситуации на туристическом рынке в России — в материале «Ъ» «Новый год по российскому стилю».

Андрей Сапожников