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Коммерсантъ FM
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В новогодние праздники Сочи посетило около 200 тыс. туристов

В 2022 году Сочи посетило более 7,2 млн туристов, что стало рекордным показателем в истории курорта, сообщил глава города Алексей Копайгородский. Только за период новогодних каникул в Сочи приехало около 200 тыс. человек.

Подводя итоги 2022 года, господин Копайгородский отметил, что за счет санаторно-курортной отрасли Сочи в городской бюджет поступило свыше 1,5 млрд руб. В целом за прошедший год турпоток, по словам главы города, увеличился на 4%. Субсидии от курортного сбора превысили 760 млн руб.

По словам Алексея Копайгородского, услуги размещения предоставляло более 2,3 тыс. объектов, в том числе 60 санаториев и 174 крупных гостиничных комплекса, что на 3% больше показателя за аналогичный период 2021 года.

«Зимний сезон в целом обещает быть успешным. Сочи обладает надежной качественной туристической инфраструктурой. К началу летнего сезона у нас появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать все о туристических возможностях Сочи. Продолжим развитие санаторно-курортной инфраструктуры для достижения новых рекордных показателей»,— написал он в своем Telegram-канале.

Всего на курортах региона в 2022 году отдохнуло 17,4 млн туристов. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, это выше уровня допандемийного 2019 года.

Милена Костерева

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