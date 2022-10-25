Новый год по российскому стилю

После объявления властями Москвы, Подмосковья и ряда других регионов о завершении частичной мобилизации на туристическом рынке стал возвращаться спрос на новогодние туры внутри страны. По некоторым наиболее популярным горнолыжным направлениям он вырос на треть год к году, в том числе из-за проблем с зарубежными поездками. В то же время Крым продолжает сталкиваться с оттоком гостей: число бронирований путевок в этот регион на зимние каникулы просел на 80% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажи туров по России на новогодние праздники на 25–30% превышают показатели прошлого года, сообщил “Ъ” гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Мы наблюдали активные продажи и в сентябре, но в середине месяца после объявления частичной мобилизации начался резкий спад спроса»,— поясняет он. Но после того, как власти Москвы, Подмосковья и других регионах объявили о завершении этого процесса, спрос опять вернулся, отмечает эксперт.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева указывает, что в ее компании всплеск интереса к внутренним направлениям на новогодние праздники наблюдается с конца прошлой недели. Она также связывает это с появлением в части регионов ясности относительно частичной мобилизации. В Fun&Sun констатируют, что динамика продаж сейчас вернулась к показателям первой половины сентября, а общее число бронирований сопоставимо с уровнем прошлого года.

По оценкам «Слетать.ру», туры по России на новогодние даты сейчас формируют 34% продаж, что на 13% выше, чем за тот же период прошлого года. Оживление на рынке есть, но это пока не говорит о буме продаж, отмечают в компании. В октябре туроператоры реализуют около 25% продаж на новогодние праздники, констатирует господин Ромашкин. Около 50% спроса приходится на ноябрь, 25% — на декабрь. В моменте наиболее востребованным направлением он называет курорты Краснодарского края, Кавминводы и Подмосковья. Дарья Домостроева добавляет, что также активно сейчас продаются новогодние туры в Санкт-Петербург, Москву, Казань, на Байкал, Домбай, в Приэльбрусье и Архыз.

Наибольшее оживление, по словам Сергей Ромашкина, наблюдается в горнолыжном кластере Сочи: интерес к нему сейчас выше прошлогоднего на 40%. В НАО «Красная поляна» констатируют, что сейчас загрузка номеров на новогодние праздники на курорте составляет 45% — это на 10 процентных пунктов выше год к году. Наиболее значительный рост заполняемости в компании отмечают в сегменте отелей категории «пять звезд». Господин Ромашкин говорит, что к выраженному росту стоимости эта динамика пока не привела: в среднем размещение дороже на 9–10% год к году, что соответствует инфляционной коррекции.

Сергей Ромашкин связывает наблюдаемый сейчас рост спроса на внутренние курорты со снижением доступности выездных направлений на фоне санкционного давления. «Сокращение возможностей для перелетов и рост их стоимости привели к перераспределению спроса»,— добавляет он. Эксперт предполагает, что летом эффект был менее заметен за счет наличия предложения бюджетных зарубежных курортов, в частности Турции.

Дарья Домостроева констатирует, что позитивная динамика на внутреннем рынке наблюдается, несмотря на отсутствие у многих туроператоров чартерных программ. «С одной стороны, сейчас достаточный объем регулярной перевозки, с другой — в контексте расформирования Ростуризма сейчас нет ясности относительно субсидирования полетов»,— говорит она.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что текущий рост спроса на внутреннем рынке обеспечивает сравнительная доступность таких поездок, в частности за счет существенного объема перевозки. На выездном рынке предложение напротив существенно ограниченно, а стоимость растет из-за динамического ценообразования. В «Слетать.ру» констатируют, что средний чек при планировании поездки по России за год снизился на 11,3%, до 34,9 тыс. руб. Это можно объяснить осторожностью клиентов из-за снижения их покупательской способности, говорят там.

Единственным внутренним направлением, где, по словам туроператоров, наблюдается снижение продаж, остается Крым. В моменте спрос на направление, по словам одного из участников рынка, на 50% ниже, чем год назад. Продаж туров на новогодние праздники на полуостров практически нет, говорит он. «В оставшийся период до Нового года ситуация вряд ли кардинально изменится»,— считает собеседник “Ъ”. Он связывает отсутствие интереса к направлению на новогодние праздники, в частности, со взрывом на Крымском мосту. Другой собеседник “Ъ” говорит о падении продаж Крыма на 80%.

Александра Мерцалова