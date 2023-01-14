Кинотеатры предложили Минпросвещения оплачивать билеты для школьников

Перенести школьные уроки литературы и «патриотического воспитания» в кинотеатры предложил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. Он считает, что подобная инициатива при субсидировании билетов правительством может помочь кинотеатрам, лишившимся прибыли из-за приостановки работы западных киностудий в России.

«Например, есть минимальная цена билета, его себестоимость, которую оплачивает Минпросвещения. А кинотеатры знакомят молодого зрителя со своим кинотеатром и зарабатывают какую-то прибыль, выплачивают прокатную плату производителям, например, документального исторического контента для школьников»,— рассказал господин Воронков ТАСС.

Он отметил, что в 2019 году, когда у кинотеатров «была прибыль», такие образовательные программы они финансировали самостоятельно. «В ноябре 2019 года мы зафиксировали показатель по одному из кинотеатров — 3 тыс. школьников в месяц по программе "Нескучные уроки"»,— пояснил глава АВК.

Российская киноиндустрия испытывает проблемы с рентабельностью с 2020 года, когда заполняемость кинозалов была ограничена на фоне пандемии COVID-19. После ввода российских войск на Украину и последовавшего отказа западных компаний от предоставления фильмов в российский прокат ситуация, по мнению участников рынка, усугубилась. Из-за запрета на показ зарубежных фильмов в кинотеатрах в России распространилась практика «предсеансового обслуживания» — «бесплатного» показа голливудских лент перед отечественными фильмами, указываемыми в билетах.

О ситуации с кинопрокатом в России — в материале «Ъ FM» «Кино возвращают в принудительном порядке».

Андрей Сапожников