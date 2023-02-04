Сегодня исполняется 59 лет председателю Госдумы Вячеславу Володину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон:

— Уважаемый Вячеслав Викторович! Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Один очень хороший человек, проживший долгую, исполненную самоотверженных трудов и важных государственных дел жизнь, на вопрос, жалеете ли вы о чем-нибудь в своей жизни, ответил: «Да! Жалею, что так мало времени уделял своим детям». Желаю вам среди всех непрекращающихся государственных дел и забот находить время для ваших маленьких Володи, Миши и Вари. Помощи Божией вам и нам во всех делах, в которых мы ответственны перед Богом!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»