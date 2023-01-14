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Коммерсантъ FM
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обновлено 04:14

Суд в Бразилии включил Болсонару в число фигурантов расследования о штурме зданий госвласти

Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой включить представление против экс-президента Жаира Болсонару в расследование дела о подстрекательстве к беспорядкам в Бразилиа. Суд удовлетворил просьбу надзорного ведомства, передает CNN Brasil.

Причина — опубликованное 10 января и позже удаленное видео, в котором бывший глава государства ставил под сомнение результаты выборов, на которых он проиграл. По мнению прокуратуры, таким образом господин Болсонару «совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений, что является нарушением статьи 286 УК».

Следственная группа по расследованию погромов открыла семь дел. Они затрагивают действия протестующих, поиск вероятных спонсоров и идеологов беспорядков, подстрекателей и представителей администрации, которые могут быть причастны к произошедшему.

Сторонники экс-президента Жаира Болсонару организовали протесты из-за несогласия с итогами президентских выборов, на которых победил господин Лула да Силва. 8 января протестующие штурмом взяли здания госвласти. Были задержаны больше 2 тыс. человек. По решению суда был отстранен губернатор столицы Бразилии.

Подробности — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».

Леонид Уварчев

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