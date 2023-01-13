Энергетики вернули свет в дома 57 тыс. жителей Дагестана

Ремонтные бригады «Россетей» восстановили электроснабжение для 57 тыс. жителей Дагестана, которые были отключены в разное время в пятницу, 13 января, из-за непогоды. На 20:00, сообщили в компании, число потребителей, испытывающих проблемы с электроснабжением, составляет около 18 тыс. человек.

Как сообщал «Ъ», перерывы в электроснабжении жителей региона были вызваны обильным снегопадом, а также продолжающимся до сих пор шквалистым ветром, порывы которого достигают скорости 28 м/с.

В устранении аварий задействованы 192 энергетика и 62 единицы техники, в том числе из соседних республик — Ингушетии, Северной Осетии и Чечни.

С начала дня 13 января специалисты компании ликвидировали более 70 повреждений инфраструктуры, в том числе обрывов проводов, говорится в сообщении.

В Махачкалу для оценки хода восстановления электроснабжения прибыл заместитель гендиректора — главный инженер Группы «Россети» Евгений Ляпунов. «Основная специфика — большое количество повторных отключений, когда мы восстанавливаем линию, уходим с нее, а через некоторое время на соседнем участке от порыва ветра происходит новый обрыв»,— цитирует его пресс-служба компании.

Сложные метеоусловия, согласно прогнозу, сохранятся вплоть до воскресенья, отмечается в сообщении.

Юлия Рыбина, Махачкала