Делегация Еврокомиссии посетит Украину в начале февраля

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что делегация ведомства посетит Украину в начале февраля, чтобы обсудить вопрос вступления страны в Евросоюз.

«Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, мы сможем обсудить на этой встрече с украинским правительством все досье, связанные с подготовкой к вступлению в ЕС»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном (цитата по ТАСС).

3 февраля в Киеве должен пройти саммит ЕС-Украина. Глава ЕК не стала уточнять, все ли 27 еврокомиссаров поедут в Киев. Обычно в выездных встречах Еврокомиссии с правительством страны — кандидата на вступление участвуют примерно 15-18 из них.

Газета Politico ранее писала, что на Украину отправятся 10-15 «уполномоченных», которые работают с файлами, связанными с Украиной — от торговли до цифровой политики.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. 23 июня Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. 1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для получения статуса члена ЕС Украине необходимо провести ряд антикоррупционных и судебных реформ.

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Дарья Эрозбек