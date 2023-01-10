Карточные штрафы сбавили обороты

Национальная система платежных карт (НСПК) в 20 раз снижает штрафы за каждую операцию по картам международных платежных систем, где неверно указан вид деятельности торгово-сервисного предприятия. Таким образом, этот вид штрафа продержался чуть более двух месяцев. По мнению участников рынка, он мог приводить к начислению миллионов рублей в месяц на эквайреров, а перекладывание их на розничные компании способно ограничить рост безналичного оборота. Впрочем, НСПК сохранила другие виды штрафа, ограничивающие мискодинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оферта НСПК о заключении «Договора оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга» (с документом ознакомился “Ъ”) для кредитных организаций, выпускающих или обслуживающих карты международных платежных систем (МПС), вступает в силу 10 января. Согласно документу, в 20 раз снижается оборотный штраф за несоответствие МСС-кода торгово-сервисного предприятия (ТСП) той деятельности, которой оно занимается (мискодинг) — со 100 руб. до 5 руб. за каждую выявленную операцию.

При этом остается неизменным штраф в 50 тыс. руб. за факт выявленного нарушения. Кроме того, по операциям этого ТСП пересчитывается интерчейндж (комиссия, которую банк-эквайрер, обсуживающий торговую точку, уплачивает банку-эмитенту карты, которой совершается оплата) по максимальной ставке в 2,35% за три месяца, предшествовавшие выявленному нарушению.

Таким образом, высокий оборотный штраф продержался чуть больше двух месяцев (см. “Ъ” от 15 ноября 2022 года). Источник “Ъ” на платежном рынке оценил, что при среднем чеке в 800 руб. штраф снижается с 13% до 0,6%. А поскольку штраф оборотный, то, по словам собеседника “Ъ”, он мог оказаться даже более существенным, чем единовременный платеж и пересчет интерчейнджа, вместе взятые.

Согласно данным «Росстата», оборот только розничной торговли и общественного питания за девять месяцев 2022 года составил более 1,8 трлн руб., в среднем 200 млрд руб. в месяц. По данным главы НСПК Владимира Комлева, приведенным в июне 2022 года на ПМЭФ, к этому времени оборот по картам «Мир» на российском рынке достиг 27%. Таким образом, на карты МПС, по оценкам участников рынка, до сих пор приходится больше двух третей оборота. Даже если на мискодинг приходится 0,1% от общего оборота, совокупные штрафы за него могут составлять миллионы рублей в месяц.

В НСПК на запрос “Ъ” не ответили. По мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Романа Прохорова, принятое изменение призвано сбалансировать все компоненты штрафа за мискодинг, чтобы ни одна из них не являлась абсолютно превалирующей. «Эффективность наказания обеспечивается не его чрезмерностью, а неотвратимостью, а тут получался и фиксированный штраф, и пересчет интерчейнджа, да еще высокий штраф за каждую операцию»,— отмечает он.

В итоге, поскольку эти штрафы перекладываются на ТСП, по мнению Романа Прохорова, небольшой компании проще закрыться или отказаться от приема карт, а также проинформировать коллег и партнеров по рынку о таких «подводных камнях» безналичных расчетов. «Результатом такой борьбы с мискодингом будет уход от безналичных оплат»,— считает господин Прохоров.

Вместе с тем независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что новая редакция правил НСПК ослабит ответственность торговых точек и эквайреров за неверное кодирование трансакций. «Это может способствовать недобросовестному поведению участников платежной системы, когда эквайрер занижает интерчейндж путем мискодинга»,— поясняет он.

Впрочем, участники рынка, еще когда только НСПК вводила штрафы за мискодинг по картам МПС, отмечали, что в настоящее время проблема стоит уже не так остро, как несколько лет назад, когда были распространены трансграничные операции в казино, которые прятали под МСС-кодами, например, магазинов цветов (см. “Ъ” от 29 июня 2021 года). Сегодня, по словам источников “Ъ”, практика сходит на нет и не в последнюю очередь благодаря введенным штрафам.

Максим Буйлов