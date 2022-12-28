Минпромторг прорабатывает варианты расконсервации завода Toyota в Петербурге

Минпроторг РФ прорабатывает с администрацией Санкт-Петербурга варианты расконсервации завода Toyota. Решение о дальнейшей судьбе предприятия уже «на выходе», рассказал глава ведомства вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Господин Мантуров отметил, что сделка по передаче российских активов Toyota будет предусматривать опцион на обратный выкуп. На заводе точно будут выпускать автомобили, однако пока не решено какие именно.

В начале декабря «Ъ-СПб» писал, что НАМИ отказалась от покупки петербургского завода Toyota.

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