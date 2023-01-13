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Коммерсантъ FM
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Международные резервы России за месяц увеличились почти на $15 млрд

Международные резервы России на 1 января 2023 года составили $582 млрд, тогда как 1 декабря 2022-го они были на уровне $567,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Международные резервы России растут уже третий месяц подряд. После падения с $565 млрд до $540 млрд «под воздействием отрицательной переоценки» за сентябрь они росли в октябре (до $547 млрд) и ноябре ($567 млрд).

18 февраля объем резервов достиг исторического максимума — $643,2 млрд. После введения зарубежными странами санкций против Банка России было заморожено более $300 млрд из $640 млрд золотовалютных резервов Центробанка.

Анастасия Ларина

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