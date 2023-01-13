В Тюмени расторгли самый короткий брак продолжительностью два дня

В Тюмени на второй день совместной жизни 42-летняя супруга подала заявление о разводе в мировой суд Калининского судебного района, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Свои требования она объяснила тем, что после заключения брака столкнулась с «непреодолимыми разногласиями во взглядах с супругом и его поведением, угрожающим ее психическому здоровью». По словам женщины, совместная жизнь с ответчиком невозможна.

Общее хозяйство супруги вести не успели и даже не проживали совместно. Женщина просила суд не предоставлять ей срок на примирение, однако 44-летний супруг был не согласен с расторжением брака и уклонялся от подачи совместного заявления в суд. «Наверное, самый короткий по продолжительности брак недавно был расторгнут в Тюмени»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в другом уральском регионе — в Свердловской области — впервые за пять лет начало расти число браков. Чаще всего женятся мужчины в возрасте 26-30 лет, и женщины — 21-25 лет.

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Диана Сунагатуллина