Минфин предлагает расширить возможности использования авансов из ФНБ для инвестпроектов

Минфин РФ разработал проект, расширяющий перечень направлений использования авансов инициаторами инвестиционных проектов за счет привлеченных ими средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как сообщает пресс-служба ведомства, необходимость расширения обусловлена тем, что в структуре новых проектов существенно снизилась доля внебюджетных источников.

Действующий порядок авансирования за счет средств ФНБ не позволяет финансировать ряд работ и расходов. Например, доля средств ФНБ в проекте «Строительство автомобильной дороги "Казань—Екатеринбург" на участке "Дюртюли—Ачит"» составляет 97,7%.

Минфин отмечает, что при новых правилах будут сохранены ограничения на использование средств ФНБ для оплаты консультационных, юридических, страховых, маркетинговых и рекламных услуг, а также представительских расходов. Поскольку такие услуги не оказывают существенного влияния на реализацию проекта, они по-прежнему могут быть профинансированы только из внебюджетных источников.

Расчеты при авансировании подрядчиков будут осуществляться путем перечисления средств ФНБ со специального счета инициатора проекта на расчетный счет поставщика (подрядчика). Это позволит повысить прозрачность расчетов и оптимизировать деятельность кредитных организаций, обслуживающих поставщиков, считают в Минфине.

По данным ведомства, указанные подходы позволят повысить оперативность доведения средств ФНБ до всех участников проекта, снизить их издержки, связанные с администрированием операций со средствами ФНБ, не увеличивая при этом риски инвестирования бюджетных средств в проект.

Дарья Эрозбек