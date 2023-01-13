В приграничном селе Белгородской области от обстрелов повреждены более половины домов

В приграничном селе Журавлевка в Белгородской области от обстрелов повреждены более половины домов. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, из 540 домовладений разрушения есть у 283, часть из них будут снесены, так как восстановлению не подлежат.

Село ежедневно подвергается обстрелам. Несмотря на это, по словам господина Гладкова, в нем остаются девять человек. Чиновник рассказал, что среди них есть 81-летняя женщина, ухаживающая за девятью кошками, четырьмя курами и двумя собаками, одной из которых 12 лет. «Как ни пытались ее уговорить переехать в пункт временного размещения, наотрез отказывается бросать животных. Продукты привозят ребята из ДНД и соседка. Как говорит о себе Раиса Федоровна: "Я рожденная в войну, закаленная"»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Кроме того, чиновник рассказал о мужчине, занимающемся выращиванием яблок, который планирует выехать, «как только станет совсем худо».

Вчера, 12 января, господин Гладков рассказал, что в приграничном с Украиной Шебекинском городском округе Белгородской области от обстрелов пострадали 409 жилых помещений.

В Белгородской области с апреля прошлого года из-за обстрелов повышен уровень террористической опасности. В результате падения снарядов погибли несколько человек, повреждены тысячи домов и зданий.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж