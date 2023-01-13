Путин поручил развивать производство протезов в России

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы развития производства протезов, их комплектующих и компонентов. Это необходимо для поддержки нуждающихся граждан, в том числе участников военной операции на Украине. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за поручение назначен премьер России Михаил Мишустин. Он должен отчитаться о своей работе до 1 марта 2023 года. Поручение выдано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, оно прошло 7 декабря.

Ранее «Ъ» сообщал, что в будущем в России может вырасти спрос на протезы из-за военной операции на Украине. Число нуждающихся в протезах вырастет за счет мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые присоединены к России 30 сентября, а также военных, получивших тяжелые травмы во время военных действий. По информации «Ъ», самыми востребованными будут протезы конечностей.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В поисках руки рынка».

Олеся Павленко