Криптовалютная биржа Crypto.com сокращает 20% сотрудников

Сегодня, 13 января, сингапурская криптовалютная биржа Crypto.com объявила о сокращении 20% сотрудников по всему миру. Это очередное сокращение в этой сфере после происшедшего в ноябре краха биржи FTX, негативно повлиявшего на отрасль в целом. Как отметил в своем заявлении генеральный директор Crypto.com Крис Маршалек, крах FTX «существенно подорвал доверие к отрасли». Как пишет издание Coindesk, в Crypto.com работает, по разным данным, от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. сотрудников — значит, сокращение затронет 700–900 человек.

Несколько дней назад криптовалютные биржи Coinbase и Huobi также сообщили о планах сократить по 20% сотрудников. По данным The Wall Street Journal, еще одна биржа Genesis находится на пороге банкротства и уже уволила 30% сотрудников.

Громкое банкротство FTX произошло в ноябре. В США и других странах началось расследование в отношении биржи и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Он был арестован по обвинению в обмане инвесторов, правда, позже его освободили под залог $250 млн.

Яна Рождественская