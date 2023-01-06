Genesis движется к банкротству

Один из крупнейших криптовалютных трейдеров Genesis оказался на пороге банкротства. Руководство компании рассматривает возможность подачи такого заявления и уже сократило 30% штата, пишет Wall Street Journal. По данным издания, всего уволили около 60 сотрудников, а сокращения затронули все отделы компании. Теперь в штате Genesis осталось 145 работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Положение платформы пошатнулось в середине 2022 года из-за банкротства хедж-фонда Three Arrows Capital — тогда трейдер объявил о первом сокращении штата на 20%. Ранее Genesis выдал фонду кредит почти на $2,5 млрд. Второй серьезный удар произошел осенью, рассказал ведущий аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков:

«Это следствие краха биржи FTX и компании Alameda, которое произошло в конце прошлого года. Есть информация, что довольно большой объем средств криптоплатформы Genesis хранился в FTX и компаниях, которые входили в орбиту этого предприятия. Так что действительно там сейчас есть большая проблема с ликвидностью. Вместе с тем это крупный игрок, правда, в большей степени с точки зрения институционала и в меньшей — среди розничных трейдеров. Некоторые вкладчики из первой категории уже сообщали о том, что они списали вклады в виде убытков. Если крупные игроки потеряют в совокупности $2-3 млрд, то это вряд ли сильно пошатнет индустрию.

Между тем настроения инвесторов сформировались уже несколько месяцев назад. Мы видели тренд на их уход от централизованных криптопроектов, которые вынуждены на этом фоне снижать количество сотрудников, объявлять о сокращениях, снижать расходы.

И это касается не только платформы Genesis. Как минимум в ближайшее время тренд сохранится. Многие участники рынка предпочитают переждать это время, вывести деньги на "холодное" хранение и не вкладываться в те или иные криптопроекты».

Возможное банкротство Genesis — часть продолжающейся «криптозимы», говорит блокчейн-консультант Денис Смирнов: «Это достаточно крупный игрок на рынке, входящий в еще большую структуру под названием Digital Currency Group. То есть, по сути, это просто платформа внутри одной огромной корпорации, где наряду с Genesis есть еще другие компании, такие, например, как новостной портал CoinDesk.

Не исключено, что подобный дефолт скажется на объеме доступной ликвидности на рынке, что в среднесрочной перспективе может привести как минимум к увеличению волатильности и резким скачкам курса.

Речь может идти и о еще большем снижении крипторынка. Операции, которые производил Genesis, были приостановлены еще в начале ноября 2022-го. После этого платформу перевели на усиленный поиск инвесторов. На сегодняшний день им нужно привлечь около $0,5 млрд. Тем не менее "криптозима" не является приговором для всего рынка. Скорее, наоборот, это такая эпоха санации, когда излишние централизованные бизнес-модели продолжают показывать свою неэффективность, оставляя место на рынке для более подготовленных к новой экономике продуктов».

Ранее о банкротстве сообщила криптобиржа BlockFi. По данным СМИ, платформа тесно сотрудничала с разорившейся FTX.

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