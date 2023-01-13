В Самаре начали рассматривать дело экс-главы бюро медсоцэкспертизы

Слушания по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального главного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча начались в Самарском районном суде Самары. Информация размещена на сайте учреждения.

Первые слушания прошли в четверг, 12 января. Следующее заседание назначено на 26 января. Процесс курирует судья Дмитрий Дерунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: twitter.com Фото: twitter.com

Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). По версии следствия, Дмитрий Драч от имени организации оформлял в аренду и приобретал недвижимость по завышенной цене у аффилированного ООО «Контраст плюс». До этого было завершено расследование другого дела против чиновника, связанного с покупкой для медсоцэкспертизы металлического ангара площадью 466 кв. м за 29 млн руб. Следствие полагает, что рыночная цена актива составляет 4 млн руб.

Ранее в Самаре было возбуждено другое уголовное дело о коррупции в региональном бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ). Речь идет о взятках сотрудникам учреждения для получения инвалидности. Общая сумма незаконного вознаграждения составила более 1,6 млн руб. Преступления квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере) и п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Следствие займется лжеинвалидами».

Георгий Портнов