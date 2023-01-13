Создателя сериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда обвинили в домашнем насилии

Одного из создателей популярного сериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда обвинили в домашнем насилии. Обвинение ему было предъявлено еще в мае 2020 года, однако о нем не было известно. Первым о деле сообщил в четверг, 12 января, телеканал NBC News — вчера по делу прошли предварительные слушания. Господин Ройланд своей вины не признает и, как сообщили его адвокаты, ожидает, что дело будет закрыто. Следующие слушания по делу состоятся в конце апреля.

В домашнем насилии господина Ройланда обвинила его бывшая девушка — ее имя не разглашается. Она обвиняет его в нанесении телесных повреждений и незаконном ограничении свободы. По ее словам, это произошло в январе 2020 года. Другие детали не сообщаются. В мае того же года господину Ройланду были предъявлены обвинения окружным прокурором округа Ориндж (штат Калифорния). Господин Ройланд был арестован, а в августе того же года освобожден под залог в $50 тыс.

Яна Рождественская