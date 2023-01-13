В Уфе прощаются с Муртазой Рахимовым

В уфимском ГКЗ «Башкортостан» проходит церемония прощания с бывшим президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Он скончался 11 января на 89-ом году жизни.

На церемонии, кроме действующих и бывших республиканских чиновников, жителей республики, присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов, экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на траурном митинге, отметил, что «сегодня мы прощаемся с человеком, который был символом эпохи». « Я хочу сегодня низко поклониться Муртазе Губайдулловичу за то, что он сохранил наш край, за то, что берег нашу Россию, за то, что превратил Башкортостан в регион-лидер, очень авторитетный субъект РФ, за крепкую экономику и заботу о людях, за наши родные языки, культуру, духовность, которые он лелеял всей душой», — отметил господин Хабиров.

Похоронят Муртазу Рахимова на Мусульманском кладбище Уфы.