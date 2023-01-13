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обновлено 10:58

Администрация Перми ищет подрядчиков для перестройки общежития на ул. Уральской, 110 в школу

Администрация Перми объявила конкурс на выполнение работ по реконструкции здания по ул. Уральской, 110, в городе Перми для размещения общеобразовательной организации. Как указано в техническом задании, объект предназначен для организации образовательного процесса для 400 учащихся в одну смену (девять классов для учащихся 7–9-х классов, по три класса в трех параллелях; шесть классов для учащихся 10–11-х классов, по три класса в двух параллелях; всего 15 классов).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В здании должно быть построено несколько блок-секций: основное и среднее общее образование, физкультурно-спортивный блок, культурно-информационный блок, блок столовой, медицинский блок, административно-хозяйственный блок. Цветовые решения отделочных материалов подрядчик должен выполнить с учетом психоэмоционального восприятия школьников. В здании также необходимо предусмотреть комплексную систему безопасности с передачей данных на пост оперативного дежурного, с просмотром через удаленный доступ, с экстренным СМС-информированием о неисправностях и чрезвычайных ситуациях (видеонаблюдение с датчиками движения, возможность дистанционного управления камерами, управление и контроль доступа в здание и на территорию).

Работы на объекте необходимо начать 20 февраля 2023 года, а сдать его — 30 ноября 2025 года. Максимальная цена контракта определена в 645,6 млн руб.

Здание общежития на ул. Уральской, 110, было построено в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. В январе 2019 года произошло частичное разрушение стены левого крыла дома. После этого здание признали аварийным. Было установлено, что дом не является памятником архитектуры. Краевые власти сообщили, что объект будет снесен, а на этом месте построят новое здание для школы, отвечающее современным требованиям.

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