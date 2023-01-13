Боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области, осужденный за угон автомобиля, погиб на спецоперации

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 28-летний боец ЧВК «Вагнер» из Артемовского (Свердловская область) Денис Ульянов, пишет Е1.ru со ссылкой на главу уральского города Константина Трофимова. По данным издания, погибший вступил в ряды ЧВК, находясь в колонии строгого режима за угон автомобиля.

В картотеке Артемовского городского суда указано, что Денис Ульянов с 2014 года привлекался к уголовной ответственности пять раз за угон автомобилей (ст. 166 УК РФ) и кражу (ст. 158 УК РФ). Идет ли речь о погибшем на спецоперации бойце — неизвестно.

Дениса Ульянова с почестями похоронили на Новом кладбище в Артемоском. Он посмертно представлен к ордену Мужества.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о погибшем на спецоперации бойце ЧВК «Вагнер» из Серова, который был осужден за непреднамеренное убийство матери.

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