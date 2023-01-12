В Серове похоронили бойца ЧВК «Вагнер», избившего до смерти мать

Участник военной спецоперации на Украине, боец ЧВК «Вагнер» 46-летний Сергей Молодцов, которого в начале января похоронили в Серове (Свердловская область), ранее был осужден за тяжкое преступление, а в ряды ЧВК вступил из колонии. Об этом со ссылкой на главу Серовского городского округа Василия Сизикова пишет Е1.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Серовского городского округа / «ВКонтакте» Фото: Администрация Серовского городского округа / «ВКонтакте»

В картотеке Серовского районного суда указано, что в марте 2017 года Сергея Молодцова приговорили к 10 годам колонии за за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Согласно приговору суда, Сергей Молодцов вместе с сожительницей проживали у его матери, чтобы ухаживать за ней. В один из вечеров мужчина, находясь в состоянии опьянения, поссорился с матерью, а затем избил ее, в результате чего женщина умерла.

Напомним, в пресс-службе администрации Серовского ГО назвали Сергея Молодцова «творческой натурой» и «неординарным человеком, любящем жизнь».

Сергей Молодцов родился на Дальнем Востоке в городе Уссурийск. После окончания школы в 1995-1997 годах проходил военную службу в армии. С 1995 по 1996 год принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Затем с родителями переехал в Серов.

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