После новогодних праздников стоимость отдыха в Сочи снизилась на 15–30%

После новогодних праздников стоимость размещения в отелях и гостиницах Сочи снизилась на 15–30%. Об этом сообщает АТОР.

«В сравнении с новогодними праздниками цены в горах стали ниже до 30%, на побережье — до 15–20%. Это традиционное снижение цены в Сочи, присущее этому периоду зимнего сезона»,— отметил гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Снижение цен продлится до февральских праздников, а после отели в горнолыжном кластере Сочи станут дороже на 20%, чем сейчас. При этом прибрежные отели, как правило, не поднимают цены на февральские выходные.

Туроператоры отмечают, что сейчас можно найти свободные места практически в любом отеле Сочи. При этом спрос на них остается высоким, поскольку в горах выпало много снега.

Татьяна Ручкина

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