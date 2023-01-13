В Свердловской области ожидается новая волна гриппа из-за вируса типа «В»

Новая волна заболеваемости гриппом в Свердловской области может начаться уже в феврале-марте в связи с активным распространением вируса типа «В». Об этом на пресс-конференции рассказала замглавы регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В данный момент уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области продолжает оставаться высоким. Так, с начала этой недели было зафиксировано 37 тыс. случаев заболевания, что в 1,7 раза превышает средний многолетний уровень.

Пик заболеваемости во время первой волны в регионе был пройдет в декабре прошлого года. Тогда на 50-й неделе ОРВИ заболели 74 тыс. человек. Впоследствии заболеваемость начала снижаться, на что в том числе повлияли новогодние праздники и перевод школьников на дистанционное обучение.

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