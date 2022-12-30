Школы Екатеринбурга не будут возвращать на дистант после каникул

После окончания зимних каникул школы Екатеринбурга и других городов Свердловской области, где вводили дистанционное обучение, с большой вероятностью продолжат работать в обычном формате. Об этом заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарева.

Официально решение пока не принято, однако, на фоне снижения в области заболеваемости ОРВИ и гриппом, возвращать школьников на дистант не станут.

Дистанционное обучение в Екатеринбурге ввели 19 декабря из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Свердловской области и роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей и подростков. Рекомендации о переходе на дистант также получили школы Сухого Лога, Каменска-Уральского и Богдановича.

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