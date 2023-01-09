Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области упала на 40%

В Свердловской области за праздничную неделю со 2 по 8 января зарегистрировано 26,7 тыс. случаев ОРВИ, что ниже уровня последней недели 2022 года на 40,3%, но выше среднего многолетнего показателя на 107,9%. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Свердловской области. Наиболее неблагополучные по заболеваемости территории: Березовский, Первоуральск, Ревда, Асбест, Краснотурьинск, Сысерть.

Дети составляют 38% в структуре заболеваемости. Исходя из данных лабораторного мониторинга ОРВИ, в рамках которого были обследованы 123 человека, доминирует грипп А(H1N1). Также выделены вирусы гриппа В, риновирусы, сезонные коронавирусы.

Напомним, в конце 2022 года из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области руководство «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в «Ростех») вернуло масочный режим для работников предприятия.

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