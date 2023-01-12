Reuters: Россия в 2022 году удвоила экспорт сжиженного нефтяного газа в Китай

Россия более чем два раза увеличила железнодорожный экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ), или сжиженного нефтяного газа, в Китай в 2022 году в рамка диверсификации экспортных продаж энергоносителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ, основанный на данных отраслевых источников.

По данным трейдеров, рост произошел в основном из-за увеличения поставок от Иркутской нефтяной компании (ИНК) после запуска Усть-Кутского газоперерабатывающего завода в Восточной Сибири. Данные, полученные Reuters, показали, что экспорт в Китай вырос до 147 100 тонн с 62 600 тонн годом ранее.

Другие крупные экспортеры СУГ, такие как «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и «Сибур», в прошлом году переориентировали свои поставки с Украины и из Европы. Reuters отмечает, что увеличение экспорта сжиженных углеводородных газов также произошло из-за того, что торговля с Китаем упала в 2021 году на фоне пандемии коронавируса.

Трейдеры говорят, что экспорт сжиженного нефтяного газа из России в Китай в настоящее время лимитирован, в частности из-за ограниченной пропускной способности железных дорог.

Сжиженный нефтяной газ в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и для производства других нефтехимических продуктов. Почти весь российский экспорт СУГ в Китай идет по железной дороге.

Дарья Эрозбек