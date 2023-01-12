Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: Россия в 2022 году удвоила экспорт сжиженного нефтяного газа в Китай

Россия более чем два раза увеличила железнодорожный экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ), или сжиженного нефтяного газа, в Китай в 2022 году в рамка диверсификации экспортных продаж энергоносителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ, основанный на данных отраслевых источников.

По данным трейдеров, рост произошел в основном из-за увеличения поставок от Иркутской нефтяной компании (ИНК) после запуска Усть-Кутского газоперерабатывающего завода в Восточной Сибири. Данные, полученные Reuters, показали, что экспорт в Китай вырос до 147 100 тонн с 62 600 тонн годом ранее.

Другие крупные экспортеры СУГ, такие как «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и «Сибур», в прошлом году переориентировали свои поставки с Украины и из Европы. Reuters отмечает, что увеличение экспорта сжиженных углеводородных газов также произошло из-за того, что торговля с Китаем упала в 2021 году на фоне пандемии коронавируса.

Трейдеры говорят, что экспорт сжиженного нефтяного газа из России в Китай в настоящее время лимитирован, в частности из-за ограниченной пропускной способности железных дорог.

Сжиженный нефтяной газ в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и для производства других нефтехимических продуктов. Почти весь российский экспорт СУГ в Китай идет по железной дороге.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...