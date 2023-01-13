В Красноярске кондуктор высадила безбилетного школьника в мороз, СКР проводит проверку

Следственный комитет СКР по Красноярскому краю проводит проверку по факту появления информации в СМИ о кондукторе, которая в мороз высадила 11-летнего ребенка из автобуса.

Сообщается, что инцидент произошел 12 января около полудня. После школы мальчик сел в автобус, однако на его транспортной карте не хватило средств, чтобы оплатить поездку. Кондуктор высадила ребенка из автобуса, в результате чего он возвращался домой пешком на расстоянии пяти остановок при температуре ниже 20 градусов, отмечают в ведомстве.

Руководитель Главного следственного управления Алексей Еремин поручил руководителю следственного отдела по Октябрьскому району города Красноярска провести проверку.

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Лолита Белова