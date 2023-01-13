Полет для пересадки

Привлечение доноров — большая и сложная работа. Чтобы рассказать людям о костном мозге и трансплантации, сотрудники Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ; создан Русфондом) ездят с лекциями по всей стране. Вместе с ростом регистра копится уникальный социологический материал. К возможности стать донором всюду относятся по-разному: традиции, география, климат — все имеет значение. Норильск, где мы побывали в декабре, в этом смысле особенный город.

Донорство костного мозга — вещь для восприятия гораздо более сложная, чем сдача крови. Кроветворение, гены тканевой совместимости, трансплантация — трудно заинтересовать этим далекого от темы человека. И это хорошо видно по Норильску. Уже четыре года у каждого норильчанина есть возможность вступить в регистр доноров: в городе работает лаборатория «Инвитро», с которой сотрудничает Русфонд. Проблема в том, что до недавнего времени никто здесь не знал ни про костный мозг, ни про то, что его надо кому-то жертвовать.

Все изменилось осенью 2021 года, когда заболела лейкозом 17-летняя студентка норильского политехнического колледжа Алина Кобелькова. Требовалась трансплантация костного мозга, и буквально весь город объединился в желании помочь Алине. О ней писали газеты, проблемой донорства заинтересовались местные благотворительные фонды.

Учредитель фонда «Возможность» Эдилия Ерохина стала одним из самых активных деятелей в этой новой для Норильска сфере. Сначала Эдилия вступила в регистр сама, потом слетала в Москву, чтобы поучиться у Национального РДКМ привлечению доноров, и стала организовывать акции в своем городе. К концу лета 2022-го в Норильске было 150 доноров, сейчас — 230: в регистре состоит каждый 760-й норильчанин. Это очень мало по сравнению с Германией или Израилем, но вполне соответствует российскому уровню: у нас в стране во всех регистрах, вместе взятых, примерно 200 тыс. доноров, то есть в них числится каждый 700-й житель.

А главное, Норильск вышел на такой уровень вовлеченности всего за год, так что это только начало. В декабре здесь побывали руководитель центра по привлечению потенциальных доноров Национального РДКМ Евгения Лобачева и исполнительный директор Сибирского РДКМ Екатерина Кузнецова. Это первая из серии запланированных поездок, цель была в том, чтобы завязать контакты на будущее и прочесть несколько лекций.

Эдилия Ерохина очень помогла нам с организацией, и уже первое знакомство с Норильском показало удивительное отношение жителей города к донорству. После лекции в городском Центре развития туризма вступить в Национальный РДКМ захотели все сотрудники. К нашему стенду в местном торговом центре подходили люди, спрашивали, в чем проблема, и тут же выражали желание войти в регистр доноров. «Такую огромную готовность помочь я до этого видела, наверное, только в Мурманске,— говорит Евгения Лобачева.— Это черта северных городов».

Мы застали в Норильске полярную ночь — кстати, сегодня, 13 января, солнце там впервые покажется из-за горизонта. Но многие мне говорили, что главная проблема для жителей города не темнота и холод, а отрезанность от остального мира. На автомобиле от Норильска можно отъехать на несколько десятков километров, дальше дорога кончается. А самолет — мы успели ощутить это на себе — могут из-за непогоды отложить на непредсказуемо долгий срок. Географическая клаустрофобия — мучительное чувство. Вступить в регистр и жить с сознанием, что где-то в мире найдется человек, которому ты спасешь жизнь,— хороший способ побороть страх изолированности.

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Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда