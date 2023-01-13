Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полет для пересадки

Русфонд ищет доноров костного мозга за полярным кругом

Привлечение доноров — большая и сложная работа. Чтобы рассказать людям о костном мозге и трансплантации, сотрудники Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ; создан Русфондом) ездят с лекциями по всей стране. Вместе с ростом регистра копится уникальный социологический материал. К возможности стать донором всюду относятся по-разному: традиции, география, климат — все имеет значение. Норильск, где мы побывали в декабре, в этом смысле особенный город.

Донорство костного мозга — вещь для восприятия гораздо более сложная, чем сдача крови. Кроветворение, гены тканевой совместимости, трансплантация — трудно заинтересовать этим далекого от темы человека. И это хорошо видно по Норильску. Уже четыре года у каждого норильчанина есть возможность вступить в регистр доноров: в городе работает лаборатория «Инвитро», с которой сотрудничает Русфонд. Проблема в том, что до недавнего времени никто здесь не знал ни про костный мозг, ни про то, что его надо кому-то жертвовать.

Все изменилось осенью 2021 года, когда заболела лейкозом 17-летняя студентка норильского политехнического колледжа Алина Кобелькова. Требовалась трансплантация костного мозга, и буквально весь город объединился в желании помочь Алине. О ней писали газеты, проблемой донорства заинтересовались местные благотворительные фонды.

Учредитель фонда «Возможность» Эдилия Ерохина стала одним из самых активных деятелей в этой новой для Норильска сфере. Сначала Эдилия вступила в регистр сама, потом слетала в Москву, чтобы поучиться у Национального РДКМ привлечению доноров, и стала организовывать акции в своем городе. К концу лета 2022-го в Норильске было 150 доноров, сейчас — 230: в регистре состоит каждый 760-й норильчанин. Это очень мало по сравнению с Германией или Израилем, но вполне соответствует российскому уровню: у нас в стране во всех регистрах, вместе взятых, примерно 200 тыс. доноров, то есть в них числится каждый 700-й житель.

А главное, Норильск вышел на такой уровень вовлеченности всего за год, так что это только начало. В декабре здесь побывали руководитель центра по привлечению потенциальных доноров Национального РДКМ Евгения Лобачева и исполнительный директор Сибирского РДКМ Екатерина Кузнецова. Это первая из серии запланированных поездок, цель была в том, чтобы завязать контакты на будущее и прочесть несколько лекций.

Эдилия Ерохина очень помогла нам с организацией, и уже первое знакомство с Норильском показало удивительное отношение жителей города к донорству. После лекции в городском Центре развития туризма вступить в Национальный РДКМ захотели все сотрудники. К нашему стенду в местном торговом центре подходили люди, спрашивали, в чем проблема, и тут же выражали желание войти в регистр доноров. «Такую огромную готовность помочь я до этого видела, наверное, только в Мурманске,— говорит Евгения Лобачева.— Это черта северных городов».

Мы застали в Норильске полярную ночь — кстати, сегодня, 13 января, солнце там впервые покажется из-за горизонта. Но многие мне говорили, что главная проблема для жителей города не темнота и холод, а отрезанность от остального мира. На автомобиле от Норильска можно отъехать на несколько десятков километров, дальше дорога кончается. А самолет — мы успели ощутить это на себе — могут из-за непогоды отложить на непредсказуемо долгий срок. Географическая клаустрофобия — мучительное чувство. Вступить в регистр и жить с сознанием, что где-то в мире найдется человек, которому ты спасешь жизнь,— хороший способ побороть страх изолированности.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/1013

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...