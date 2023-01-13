Сектор ИКТ прибавил в выручке

В третьем квартале 2022 года сектору информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) удалось улучшить показатели и преодолеть негативные тенденции первого полугодия, делают вывод эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Объем реализованной продукции сектора увеличился на 6,9% в годовом выражении и на 5% в квартальном, достигнув 1,276 трлн руб. В результате доля ИКТ в общем объеме реализованных товаров, работ и услуг выросла с 3,8% во втором квартале до 4,1% в третьем.

Драйвером сектора остается IT-отрасль (плюс 21% в годовом выражении, объем продаж составил 504,8 млрд руб.). Сфера телекоммуникаций показала годовой рост на 0,6%, до 520,1 млрд руб. Производство ИКТ увеличилось на 3,6%, до 179,8 млрд руб. Выручка в оптовой торговле ИКТ-товарами относительно третьего квартала 2021 года снизилась на 13,2%, до 388,7 млрд руб., но в сравнении со вторым кварталом 2022-го выросла на 18,7%. Вероятная причина роста — налаживание логистических цепочек, в том числе параллельного импорта.

Есть у сектора и негативные тенденции: среднесписочная численность работников (большая часть приходится на IT-отрасль и прочие IT-услуги) продолжила сокращаться — минус 1% по сравнению с предшествующим кварталом, до 1,3 млн человек. Снизилась и средняя заработная плата (минус 4,4 тыс. руб. за квартал, до 104,4 тыс. руб. в месяц). «Небольшой спад численности персонала IT-отрасли, вероятнее всего, является отголоском еще весенней волны миграции — такой лаг можно объяснить тем, что многие IT-специалисты продолжали работать на отечественные компании в первые месяцы после отъезда»,— говорит замдиректора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ Тамара Зинина.

Также в среду Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ представил данные об инвестиционных трендах промышленности в цифровое и технологическое развитие в 2022 году. Эксперты центра фиксируют, что 42% промпредприятий закупали ИКТ-оборудование, средняя доля капиталовложений в его приобретение составила 7,8% от их общего объема. Более четверти (26%) компаний сообщили о росте по сравнению с 2021 годом намерений инвестировать в цифровые технологии.

Венера Петрова