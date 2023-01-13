SberCIB прогнозирует доллар по 65 рублей из-за возобновления бюджетного правила

В январе курс доллара может опуститься до 65 руб./$, считают аналитики CberCIB Investment Research. Они связывают возможное снижение курса валюты с решением Минфина возобновить интервенции на валютном рынке по возрожденному бюджетному правилу.

Эксперты убеждены, что решение Минфина начать продажу юаней в рамках бюджетного правила «значительно снизит» влияние на рубль падения цен на российскую нефть. Курс юаня при этом может опуститься до 9,5 руб. В CberCIB уточнили, что Минфин потенциально обладает эквивалентом $100 млрд в юанях, которые он может продать на рынке.

«При цене Urals на уровне $40 за баррель объемы продаж валюты в феврале могут составить около 200 млрд руб., или $3 млрд. Это значит, что в феврале эффект от снижения российского экспорта нефти и нефтепродуктов будет на 60% компенсирован с помощью бюджетного правила»,— добавили в CberCIB.

Центробанк России с сегодняшнего дня, 13 января, в рамках валютного правила вернется к операциям с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они будут проходить на Московской бирже в инструменте «китайский юань—рубль». Минфин с 13 января по 6 февраля выставит на продажу иностранную валюту на 54,5 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Минфин взял за правило».

Лаура Кеффер