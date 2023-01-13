Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

SberCIB прогнозирует доллар по 65 рублей из-за возобновления бюджетного правила

В январе курс доллара может опуститься до 65 руб./$, считают аналитики CberCIB Investment Research. Они связывают возможное снижение курса валюты с решением Минфина возобновить интервенции на валютном рынке по возрожденному бюджетному правилу.

Эксперты убеждены, что решение Минфина начать продажу юаней в рамках бюджетного правила «значительно снизит» влияние на рубль падения цен на российскую нефть. Курс юаня при этом может опуститься до 9,5 руб. В CberCIB уточнили, что Минфин потенциально обладает эквивалентом $100 млрд в юанях, которые он может продать на рынке.

«При цене Urals на уровне $40 за баррель объемы продаж валюты в феврале могут составить около 200 млрд руб., или $3 млрд. Это значит, что в феврале эффект от снижения российского экспорта нефти и нефтепродуктов будет на 60% компенсирован с помощью бюджетного правила»,— добавили в CberCIB.

Центробанк России с сегодняшнего дня, 13 января, в рамках валютного правила вернется к операциям с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они будут проходить на Московской бирже в инструменте «китайский юань—рубль». Минфин с 13 января по 6 февраля выставит на продажу иностранную валюту на 54,5 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Минфин взял за правило».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...