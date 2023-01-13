Девелоперам урезают затраты

После резкого скачка прошлой весной себестоимости строительства более чем на 50% этот показатель к концу ушедшего года опустился до уровня, который был до начала военной операции РФ на Украине. На это повлияло, в частности, сокращение экспорта российских производителей сырья и строительной продукции. Участники рынка ожидают, что в этом году расходы на строительство останутся стабильными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам декабря 2022 года рост себестоимости строительства составил 37,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года, следует из обзора ГК «РКС Девелопмент». Аналитики взяли за основу анализа позапрошлый год, так как с этого момента у застройщиков начали заметно увеличиваться затраты из-за сбоев поставок стройматериалов и оборудования в связи с пандемией и на фоне роста жилищного строительства. К концу 2022 года этот показатель вернулся к уровню, который был до начала спецоперации РФ на Украине и возникновения нового кризиса в экономике. Так, в феврале затраты застройщиков выросли на 37,6% относительно конца 2020 года. Пиковых значений в ушедшем году себестоимость достигла в марте, когда рост составил 55,1%. Для экономики любого девелоперского проекта рост затрат по каждому пункту себестоимости в течение всего строительного цикла является ощутимым, напоминает президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

В 2022 году по отдельным позициям наблюдались скачки стоимости до 30–80%, отмечает директор по закупкам ГК А101 Георгий Криницын. Но сейчас, по словам руководителя отдела ценообразования в строительстве ГК «РКС Девелопмент» Елены Бакаржеевой, большую часть материалов и оборудования, которые весной 2022 года были недоступны из-за санкций, можно приобрести, в том числе по параллельному импорту. Даже такие дефицитные позиции, как лифты, заменены российской продукцией или аналогами из Китая, Турции и других стран, добавляет управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Но длительные сроки поставок, которые могут составлять до нескольких месяцев, сохранились, уточняет госпожа Бакаржеева.

Сейчас снижение цен до уровня начала 2022 года наблюдается практически по всем категориям, отмечает Елена Бакаржеева. По ее словам, металлозависимые материалы подешевели более значительно, так как к концу года стоимость металла по сравнению с февралем снизилась на 31%, вернувшись к уровню весны 2021 года. Также в декабре на 17% по сравнению с февралем подешевели и кладочные материалы. Заметно снизились цены на общестроительные материалы российского производства, что отчасти вызвано сокращением возможности их экспорта, добавляет Георгий Криницын. Управляющий партнер ГК «Самолет Москва» Андрей Иваненко говорит, что совокупно себестоимость материалов за 2022 год снизилась на 7%.

Впрочем, стоимость некоторых материалов и оборудования по-прежнему остается высокой. Так, светопрозрачные конструкции подорожали с февраля по декабрь 2022 года на 21%, инженерные сети — на 15%, бетон и растворы — на 11%. Удорожание отделочных материалов, фасадных и кровельных материалов, инертных материалов, работ и механизмов зафиксировано в диапазоне 4–6%, подсчитали в «РКС Девелопмент». Стоимость щебня, песка и асфальта в центре России растет из-за высокого спроса, в том числе из-за строительства трассы М-12 Москва—Казань, поясняет Елена Бакаржеева. Отделочные материалы также удерживают высокие цены, так как керамическая плитка и сантехника очень зависимы от стоимости глины, часть месторождений которой сейчас недоступна, добавляет она.

Без возникновения дополнительных причин для изменения себестоимости она должна оставаться стабильной на протяжении 2023 года, прогнозирует исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (объединяет застройщиков) Владислав Преображенский. Денис Коноваленко также соглашается, что строительные затраты не должны вырасти выше уровня инфляции. При снижении доходов потенциальных покупателей жилья застройщики вынуждены сохранять стабильный уровень себестоимости. По словам Александра Ручьева, на строительно-монтажные работы приходится 30–40% от всех затрат в жилищном строительстве.

Дарья Андрианова