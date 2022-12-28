Бизнес-центры тасуют батареи

Девелоперы офисов, завершающие реализацию начатых до кризиса проектов, теряют поставки стройматериалов и оборудования ЕС. В частности, доля отопительных систем европейского производства в этом году сократилась почти в пять раз, до 15%, систем кондиционирования — в полтора раза, до 52%. Но некоторые позиции заменить не удается, и девелоперы продолжают искать возможности закупок в Европе. Участники рынка пока не ожидают полного отказа от поставок из западных стран, рассчитывая на параллельный импорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как следует из подсчетов Pridex (занимается отделкой офисов), в 2022 году доля закупок стройматериалов и оборудования из ЕС российскими девелоперами бизнес-центров в целом сократилась на 6,1% из-за осложнившейся после 24 февраля логистики. Но по отдельным позициям снижение оказалось намного заметнее. Так, доля отопительных систем западного производства сократилась почти в пять раз — с 72% до 15%, в полтора раза упал объем поставок систем кондиционирования (с 82% до 52%) и кабеленесущих систем (с 40% до 25%).

Зато выросли объемы материалов и оборудования локального производства. Так, по данным Pridex, доля российских потолочных систем увеличилась с 61% до 90%, керамогранита — с 26% до 37%, щитового оборудования — с 10% до 15%, а отопительных систем — с 28% до 85%. Производителям из стран Азии удалось нарастить поставки систем кондиционирования, доля которых выросла с 15% до 48%.

Изменение географии закупок подтверждают и девелоперы. В Stone Hedge в начале года доля европейского оборудования в офисных объектах составляла 30%, а 20% приходилось на поставки из Азии, которые к концу 2022 года выросли на 10 п. п. В сети коворкингов CODE доля закупок из Европы снизилась с 20% до 10% за счет наращивания поставок у российских производителей.

Девелоперы бизнес-центров практически полностью зависимы от импорта: около 20–40% материалов и оборудования привозится из Европы, остальное производится в РФ, в том числе на импортном оборудовании и сырье, поясняет директор департамента управления проектами строительства и внутренней отделки помещений CORE.XP Михаил Каплун. Но некоторые европейские компании, поставлявшие в страну, например, кабинки для переговоров, офисные столы, локализуют производство в России, чтобы не потерять этот рынок, говорит гендиректор Q1 Group Екатерина Ньюман.

Но заменить материалы и оборудование из ЕС по всем позициям не удается. По подсчетам Pridex, доля европейских поставок напольных покрытий осталась на прежнем уровне в 95%, сантехники — 80%, осветительных приборов — 35%, насосного оборудования — 97%. Возможно, замена этой продукции есть, но проектировочные решения, принятые ранее, предусматривают использование именно их, поэтому застройщики завезли материалы и оборудование через параллельный импорт, говорит Михаил Каплун. За счет этого механизма удалось возобновить поставки примерно 70% иностранной продукции, с которой возникли проблемы в начале этого года, подтверждает коммерческий директор Pridex Александр Алейников.

Сложнее с IT-оборудованием для офисов, отмечает господин Каплун. Оно производится не только на Западе, но и в Азии, но по технологиям США и ЕС. Но сейчас ни один европейский производитель, учитывая наложенные на технологический сектор РФ западные санкции, больше не может предоставить официальных гарантий, поясняет Екатерина Ньюман. Пока застройщики используют складские запасы IT-оборудования, но после их исчерпания придется использовать подержанное, не исключает Михаил Каплун.

В будущем доля закупок у поставщиков из ЕС продолжит снижаться, но пока в РФ и Азии нет полного замещения материалов, схожих по качеству с европейскими, что вынудит заказчиков обращаться туда за поставками, считает основатель сети коворкингов CODE Гурген Шекоян. Говорить о значительном снижении импортных стройматериалов для офисных объектов преждевременно, соглашаются в Stone Hedge. Развитие локального производства, конечно, будет продолжаться, однако в ряде случаев, в частности с лифтовым оборудованием, этот процесс может занять годы, резюмируют в компании.

Дарья Андрианова