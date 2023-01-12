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Коммерсантъ FM
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Глава НАУФОР сообщил о решении проблемы с расчетом НДФЛ за 2022 год

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев сообщил, что благодаря переходу на электронный документооборот у инвесторов, сменивших брокера из-за санкций в 2022 году, не должно быть проблем с расчетом НДФЛ.

Алексей Тимофеев

Алексей Тимофеев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Алексей Тимофеев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Внесенные изменения позволили профучастникам учитывать при расчете НДФЛ за 2022 год информацию о расходах на приобретение ценных бумаг, которая была получена ими от других финансовых организаций при массовом переводе клиентов»,— сообщил господин Тимофеев «РБК Инвестициям».

Брокеры «Тинькофф Инвестиции», «Финам», Россельхозбанка и «Инвестиционной палаты» подтвердили изданию своевременный расчет НДФЛ с учетом цены покупки активов.

До перехода на электронный документооборот сделки подтверждались только оригинальными документами или заверенными копиями. Брокеры предупреждали, что к началу определения налоговой базы в январе могут не успеть обработать такой объем заявок. Клиенты, продавшие бумаги в 2022 году у нового брокера, рисковали заплатить НДФЛ в 13% со всей суммы, а не только с разницы между ценой покупки и продажи.

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