Земля и неволя

Суд признал бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова виновным в получении взяток и приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскана общая сумма взяток в 2,35 млн руб. По версии следствия, эти деньги он получал от предпринимателя за помощь в получении в аренду земельных участков. Ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение и на суде подтвердил признание вины.



Правобережный районный суд Магнитогорска огласил приговор по уголовному делу бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Он признан виновным по ч. 3, п. «в» ч. 5, ч. 6 ст.290 УК РФ. Ему назначено четыре года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. Суд взыскал с Валерия Измалкова сумму полученных взяток — 2,35 млн руб. Также экс-чиновнику в течение трех лет запрещено занимать должности в органах власти и местного самоуправления. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Как установили суд и следствие, в 2014–2017 годах замглавы Магнитогорска получил от руководителя одной из компаний через посредницу взятки на общую сумму 2,35 млн руб. За эти деньги чиновник помогал предпринимателю получать в аренду земельные участки для коммерческих целей и продлевать действующие договоры.

В частности, в марте 2014 года организация получила в аренду участок по улице Сурикова, за что Измалков получил 500 тыс. руб. С мая по август того же года вице-мэр получил 300 тыс. руб. за землю для строительства объекта в районе улицы Советской. С декабря 2015-го по январь 2016 года чиновнику передали взятку в 1,5 млн руб. за аренду еще одного участка, в ноябре 2017-го — 50 тыс. руб. за продление договора аренды. Адреса этих участков следствие не уточняет. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением дела. Расследованием занималось региональное управление Следственного комитета РФ.

Как рассказал «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах, взяткодателем выступал руководитель ООО «Метам» (Магнитогорск), посредником в передаче взяток — юрист «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Руководитель компании проходит по делу Валерия Измалкова как свидетель. Уголовное дело в отношении посредницы в передаче взяток бывшему вице-мэру рассматривается в суде.

Валерия Измалкова задержали в начале декабря 2021 года. Тогда ему предъявили обвинение и отправили под стражу. В июле 2022 года суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Как уточнили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе Правобережного райсуда Магнитогорска, обвиняемый признал вину, ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Адвокат обвиняемого Виктор Мастеренко в разговоре с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» отметил, что не присутствовал на оглашении приговора, и пообещал дать комментарий после его изучения. Второй защитник, Владимир Андриевский, заявил о готовности раскрыть свою позицию по уголовному делу на следующей неделе.

Валерию Измалкову 50 лет. Он окончил Московский государственный юридический университет по специальности «Юриспруденция». Карьеру в администрации Магнитогорска начал в апреле 2005 года с должности начальника правового управления. В апреле 2010-го стал заместителем главы города по имуществу и правовым вопросам. На этом посту он проработал до октября 2019 года.

В Магнитогорске расследуют еще одно громкое коррупционное уголовное дело, фигурантом которого является действующий заместитель главы города Дмитрий Гаврилов. По версии следствия, замглавы Магнитогорска вместе с директором одного из муниципальных предприятий получили взятку на сумму свыше 1,5 млн руб. от директора коммерческой компании за содействие в заключении контрактов по уборке территории города. С момента задержания в сентябре 2022 года Дмитрий Гаврилов находится в СИЗО.

Михаил Бычков