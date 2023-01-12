В Нижегородской области выросла погрузка черных металлов на железной дороге

В 2022 году погрузка на железной дороге в Нижегородской области подросла на 0,5% по сравнению с уровнем предыдущего года и составила порядка 14 млн т. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской магистрали.

За год заметнее всего увеличилась погрузка черных металлов (+15,1%, 2,3 млн т) и метизов (+5%, 117 тыс. т), сократилась — погрузка химикатов и соды (-30,9%, 447 тыс. т), лома черных металлов (-21,7%, 286 тыс. т).

На сети РЖД в целом погрузка сократилась на 3,8% за год и составила 1,2 илрд тонн. По ожиданиям аналитиков, в 2023 году показатель может упасть на 3–4,8%. Основные потери ожидаются в погрузке угля, нефтепродуктов, металлов и руды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сырье покинет вагоны».

Анастасия Еремина